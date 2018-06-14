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Симфонический оркестр под открытым небом

Симфонический оркестр Государственной филармонии Алтайского края присоединится к празднованию литературного фестиваля Роберта Рождественского, который пройдёт с 21 по 23 июня.

22 июня в 18:30 на открытой площадке перед Алтайским краевым театром драмы имени Шукшина оркестр представит концертную программу "В каждой песне я вновь оживу", посвященную творчеству Рождественского. С оркестром также выступит известный московский баритон, заслуженный артист Республики Карелия Владислав Косарев. Дирижёр — дипломант Всероссийского конкурса, дипломант театральной премии "Золотая маска" Дмитрий Лузин.

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22 июня
Театр драмы
18:30

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