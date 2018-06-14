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Симфонический оркестр под открытым небом
Симфонический оркестр Государственной филармонии Алтайского края присоединится к празднованию литературного фестиваля Роберта Рождественского, который пройдёт с 21 по 23 июня.
22 июня в 18:30 на открытой площадке перед Алтайским краевым театром драмы имени Шукшина оркестр представит концертную программу "В каждой песне я вновь оживу", посвященную творчеству Рождественского. С оркестром также выступит известный московский баритон, заслуженный артист Республики Карелия Владислав Косарев. Дирижёр — дипломант Всероссийского конкурса, дипломант театральной премии "Золотая маска" Дмитрий Лузин.просмотров: 26
|Где посмотреть
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|22 июня
|Театр драмы
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18:30