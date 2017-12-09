​Спектакль для малышей "Мой дом и духи в нем"

Первый спектакль проекта ЗабаваPlay - "Мой дом и духи в нем". Это игра по мотивам русских народных сказок в обработке Алексея Толстого. Ее показывают в уютном пространстве на экспериментальной сцене театра "Пятый угол".



Артистка Молодежного театра Алтая Любовь Хотиева создала этот спектакль на стипендию Союза театральных деятелей. Теперь он включен в репертуар. Юных зрителей усаживают вокруг актрисы на подушках, и она рассказывает им сказки. Ребята прячутся в "сугробе", изображают звуки леса, с удовольствием рассматривают предметы старинного русского быта. В конце представления Любовь Хотиева создает из подручных материалов героиню сказки Коровушку, неизменно вызывающую восторг у детей.

Постановка предназначена для детей от 2 до 7 лет. Продолжительность спектакля: 45 минут.

Фото: Марина Стригунова.

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