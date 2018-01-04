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Группа "Урсус" в Барнауле
В Барнауле выступила питерская метал-группа "Урсус". Ребята проводят тур в поддержку нового альбома "Иди своей колеей".
Группу создали в 2011 году музыканты, которые участвовали в проекте "Сибирская Аномалия". Это были песни, протестующие против глобальной подмены ценностей в обществе потребления, где процветают алчность, похоть и лицемерие и призывающие к человечности, искренности и доброте. В 2012 году "Урсус" выпустил сингл "Сорви свою звезду", куда вошли три композиции: "Не поверю", "Пойдем со мной" и "Сорви свою звезду", а в 2014 году - дебютный полноформатный альбом "Бешеный мир".
Сейчас коллектив работает над записью второго альбома. На сегодняшний день "Урсус" - это:
Андрей Лунин – вокал, бас,
Антон Орлов – гитара, вокал,
Николай Иванов - ударные.
На одной сцене с группой в этот день выступили два старейших барнаульский коллектива - "3 дня до весны" и "Набат".
Фото: Александра Фоменко.просмотров: 98