Группа "Урсус" в Барнауле

В Барнауле выступила питерская метал-группа "Урсус". Ребята проводят тур в поддержку нового альбома "Иди своей колеей".

Группу создали в 2011 году музыканты, которые участвовали в проекте "Сибирская Аномалия". Это были песни, протестующие против глобальной подмены ценностей в обществе потребления, где процветают алчность, похоть и лицемерие и призывающие к человечности, искренности и доброте. В 2012 году "Урсус" выпустил сингл "Сорви свою звезду", куда вошли три композиции: "Не поверю", "Пойдем со мной" и "Сорви свою звезду", а в 2014 году - дебютный полноформатный альбом "Бешеный мир".

Сейчас коллектив работает над записью второго альбома. На сегодняшний день "Урсус" - это:

Андрей Лунин – вокал, бас,

Антон Орлов – гитара, вокал,

Николай Иванов - ударные.

На одной сцене с группой в этот день выступили два старейших барнаульский коллектива - "3 дня до весны" и "Набат".

Фото: Александра Фоменко.

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