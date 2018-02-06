Выставка "ПРОобраз"

В галерее "Турина гора" выставили работы студентов колледжа АлтГУ по специальности "Дизайн". Это первая большая выставка студенческих работ и своеобразный отчёт гуманитарного отделения колледжа за весь период обучения. Темой выставки стал образ города, его архитектурно-пространственная среда.

Это своеобразный отчёт гуманитарного отделения колледжа за весь период обучения. Темой выставки стал образ города, его архитектурно-пространственная среда.

Здесь можно увидеть знаки, указатели, рекламные объявления, витрины магазинов, плакаты, фирменный стиль - то, что формирует визуальную среду, в которой живут барнаульцы. Хотя точнее будет сказать - в которой хотят жить юные барнаульцы, учащиеся в коллежде. Дизайнеры в учебных работах создали образ того города, в котором хотели бы сами существовать и развиваться.

В галерее представлено более 50 работ по обобщённым темам: интерьер и оформление выставочного пространства, дизайн книги и вёрстка журнала, мода и дизайн костюма, фирменный стиль и витрина, чёрно-белая графика и рельеф, архитектоника и макетирование.

"Надеюсь, сюда придут школьники, которые посмотрят на работы и захотят тоже стать дизайнерами", - сказал преподаватель колледжа Михаил Чурилов.

Фото: Юлия Васильева.

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