​Тролль гнёт ель в Барнауле

В Барнауле выступила настоящая легенда фолк-рок-метал андеграунда - группа из Санкт-Петербурга "Тролль Гнёт Ель". Это самый неординарный и ни на кого не похожий рок-коллектив.



Питерские "тролли" занимают исключительное положение в музыкальном мире благодаря уникальному сочетанию всех составляющих проекта. Фолк-рок мир определенно был бы другим, если бы не они.



Лирика ТГЕ - это воспевание божественного пенного напитка - пива - и забавные истории, в которые все время попадают персонажи из языческой Скандинавии - весёлые гномы и алчные тролли. ТГЕ - это вся красота и живость фольклорных мелодий. Сами участники определяют свой стиль как "пивной фолк". Они стали изобретателями этого жанра и пока остаются единственными и неповторимыми в своем роде.

Фото: Дмитрий Соколов.

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