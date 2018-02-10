Выставка "Алтай - Карибы"

В Барнауле открылась выставка "Алтай - Карибы", вдохновлённая путешествием барнаульской художницы Ларисы Пастушковой в Панаму и знакомством с творчеством местных художников и традиционными промыслами индейских племён.

Проект продолжает многолетнее сотрудничество художников Сибири и Латинской Америки. "Всё началось в 2010 году со знакомства с Maritza Sevilla в Москве, - рассказала Лариса Пастушкова. - Тогда Maritza приехала из Панамы в Россию чтобы поставить балет для своей сказки, которая называлась "Карибы в Сибири", а я предложила ей сделать художественный проект на Алтае. Тогда про Алтай она даже не знала, но согласилась. И с того момента продолжается наше сотрудничество".

Большинство из участников выставки - члены Союза художников Алтайского края, все они представляют искусство Алтая в разных направлениях. Реалистическое направление демонстрируют Александр Шишкин, Николай Острицов, и Сергей Боженко, изображающие красоту алтайской природы.

Живописное авангардное направление представлено в творчестве Ларисы Пастушковой, Альфреда Фризена, Александра Андрусенко и Юрия Яурова. Живопись Натальи Красиковой, напротив, лаконична и умиротворена Денис Октябрь участвует в проекте с новыми ассамбляжами, где материалом служат простые карандаши.

Работы Елены Волковой содержат отсылки к философии и литературе. Графическая часть экспозиции - проникновенные работы москвича Игоря Камянова, а также работы заслуженных художников России Валерия Тебекова и Сергея Дыкова, насыщенные образами мифических персонажей и деталями традиционной культуры Горного Алтая. Их дополняют утончённые оригинальные работы художницы и педагога Ольги Поповой (Барнаул).

Латинскую Америку на выставке представляют художники Наталья Пичугина (Россия/Панама), Гонсало Посада (Колумбия/панама), Антонио Мадрид (Панама), Марица Севийа (Панама), Маргарет Амар (Панама), Пабло Гольденберг (Чили). Каждый из них в своей манере интерпретирует культуру.

Проект дополнен фотографиями из путешествия ЛарисыПастушковой, которые рассказывают о культуре, искусстве и быте экзотической Панамы.

На открытии выставки прошел благотворительный аукцион работ участников, собранные средства пойдут на издание каталога выставки. Также гости могли посмотреть документальные фильмы об этнографии Алтая режиссёра Ирины Октябрьской, ведущего научного сотрудника Института археологии и этнографии СО РАН.

Фото: Светлана Васюченко.

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