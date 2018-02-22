Выставка "Армия. 100 лет истории"

В Барнауле открылась военная историческая выставка. Экспозиция включает в себя боевое и наградное оружие, среди которого есть культовый автомат Калашников 74-той модели и наградной пистолет Mauser C96. Также представлены документы, связанные с персоналиями, занявшими место в истории советской и российской армии, различные награды и ордены.

Эта выставка была эвакуирована из здания военно-исторического отдела краеведческого музея, где недавно произошел пожар. Экспонаты, однако, сохранены в идеальном состоянии и представлены на обозрение посетителям музея.

Текст и фото: Дмитрий Соколов.



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