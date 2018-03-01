Ледовое шоу Ильи Авербуха "Вместе и навсегда"

В Барнаул приехали многократные чемпионы России и мира по фигурному катанию. Среди них Алексей Ягудин, Роман Костомаров, Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин и Албена Денкова. Перед зрителями выступали и Маргарита Дробязко с Повиласом Ванагасом, и Мария Петрова с Алексеем Тихоновым. Чудеса на льду показали Максим Ставиский, Оксана Домнина, Евгений Кузнецов и Максим Шабалин.



В программе участвовали не только профессиональные фигуристы, но и актриса Дарья Мороз, которая, по словам Алексея Ягудина, не смогла после шоу "Ледниковый период" расстаться с коньками.

Зрители, пришедшие на шоу, смогли оценить элементы повышенной сложности и высочайший уровень мастерства фигуристов.

Илья Авербух в очередной раз придумал для поклонников фигурного катания новую оригинальную постановку с потрясающей музыкой и яркими костюмами. Программа состояла из двух действий. В первой части фигуристы показывали сольные номера. "Вторая часть – это своеобразный спектакль на тему вокзала как символа жизни,– рассказал Алексей Тихонов. – Все наши путешествия начинаются с него. Вокзал – это встречи, разлуки и первая любовь, а ещё вездесущие грузчики, таксисты и шикарная буфетчица".

Барнаул – пятый город большого турне, состоящего из 23 городов России и пяти городов стран Балтии и СНГ.



Текст: Оксана Килина

Фото: Лидия Желтова.

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