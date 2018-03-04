Праздник Весны на ул. Малотобольской

На пешеходной улице Мало-Тобольской прошел праздник весны. К нему приурочили ярмарку, посвященную 8 Марта.

Ярмарку открыло выступление Алтайского казачьего войска: бравые казаки продемонстрировали умение обращаться с шашкой и поздравили прекрасную половину человечества доброй песней.

Погода выдалась совсем не весенняя, поэтому горожане угощались горячим чаем, шашлыком и блинами, а также активно принимали участие в подвижных играх и конкурсах.

Фото: Дмитрий Соколов.

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