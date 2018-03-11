Группа "АнимациЯ" в Барнауле

Рок-группа "АнимациЯ" представила в Барнауле концертную программу "Русские города", состоящую из самых известных песен коллектива.



Популярность рок-группе принесла песня "Родина", которая стала саундтреком к фильму "Курьер из рая", а также композиции #непорусски", "Дневник", "Ванька". Эти и другие песни прозвучали на концерте. Во время песни "Журавли" барнаульцы запустили на сцену бумажные самолетики.

Музыканты исполнили также кавер на песню "Государство" группы Lumen, а в завершении концерта солист группы Константин Кулясов представил новую песню "Коррупция".



Текст и фото: Евгения Родочинская.

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