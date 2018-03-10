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Открытый чемпионат Алтайского края по бодибилдингу
В Барнауле прошел ежегодный турнир Алтайского края по бодибилдингу. В чемпионате приняли участие спортсмены из городов Алтайского края, а также Новосибирска, Иркутска, Кемерова, Абакана. Среди атлетов есть призеры чемпионатов Сибири и России.
Участники соревновались в 10 категориях. Жюри выбрало 30 победителей, лучшие из них получили медали, кубки, грамоты и призы от спонсоров. Зрители тоже не остались без подарков: счастливчикам достались годовые абонементы на занятия спортом в HARDCORE.
Текст и фото: Ирина Пергаева.просмотров: 48
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