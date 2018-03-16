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Выставка аэрографии Ивана Ильющенко
Иван Ильющенко работает во многих жанрах и часто обращается к человеческому телу, настойчиво ищет в каждом изображаемом человеке скрытый в нём характер, перебирает его по косточкам и жилкам и старательно изображает.
Ивану свойственен нестандартный взгляд на человека, под неожиданным для многих углом зрения. Этому способствует и материал, который использует художник – все картины написаны на дереве. Дерево привлекает автора своими уникальными природными свойствами: необычной фактурой и собственным древесным рисунком.
Имя Ивана Ильющенко для художественных кругов не ново, он неоднократно выставлялся на молодежных выставках в Барнауле, а также в Кемерово и Новосибирске. Он - один из немногих, кто работает в технике аэрографии.
Фото: Дмитрий Соколов.просмотров: 38
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