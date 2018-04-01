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"Дубовая роща". Презентация альбома

Творческое объединение "Дубовая роща № 6/17 ХО" презентовало новый альбом "Крупнейший за Уралом петинг-центр". Вадим Вязанцев как обычно сыграл на балалайке. Для многих неожиданностбю стал выход на сцены бывшего участника группы и автора многих хитов Владислава Сухачёва. В тандеме с ребятами выступил отвратительный дуэт Bad Smuzzy в лице Николая Копытова и Кирилла Скобелина. По традиции "дубовики" встречали гостей "хлебом-солью", после которой все обычно пускаются в пляс.

01.04.2018

Rock Pub
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