Афиша

​Вечер Stand Up в баре "Эльбрус"

Stand Up Алтай провел вечер в новом формате - комики не просто читали монологи, а отвечали на вопросы зрителей и комментировали новости Барнаула в духе "Прожекторпэрисхилтон". Вечер назвали "Лампочка Ильича".

Зрители придумывали темы, а импровизировали четыре комика - Илья Афанасьев, Владимир Тищенко, Андрей Колупаев и Хаям Тагиев.

Обсудили символическое название Затона, исследование ученных о расширении аудитории порнофильмов и злодеяния, совершенные земляками. Так, в Алтайском крае участились случаи краж. Произошло хищение бетонных плит со стройки и попытка украсть лифт, чтобы сделать из него туалет на даче. Эксперты-юмористы пришли к заключению, что бессмысленно делать туалетом то, что и так им является.

Текст и фото: Элла Маркосян.

04.04.2018

Эльбрус
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