​Otto Dix в Барнауле

Вокалист группы Otto Dix Михаил Драу исполнил не только хорошо известные поклонникам композиции, но и песни из нового альбома «Левиафан» в лучших традициях электронного готик-рока.



Сам Драу описывает свою музыку, как интеллектуальную и мрачную, заставляющую остановится и задуматься. Центральные мотивы творчества группы: отчуждение от жестокого мира, одиночество, саморазрушение и социальные проблемы, например: аборты.

Отличительная черта выступлений Михаила Драу - грим, костюмы и почти театральная постановка каждой композиции. Плюс особые атрибуты, олицетворяющие главный посыл песни, - очки виртуальной реальности, плетка, бойцовские перчатки.

Преданные фанаты из первого ряда стали частью выступления, получили объятья и были помазаны гримом кумира.

Текст и фото: Элла Маркосян.

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