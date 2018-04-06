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Otto Dix в Барнауле
Вокалист группы Otto Dix Михаил Драу исполнил не только хорошо известные поклонникам композиции, но и песни из нового альбома «Левиафан» в лучших традициях электронного готик-рока.
Сам Драу описывает свою музыку, как интеллектуальную и мрачную, заставляющую остановится и задуматься. Центральные мотивы творчества группы: отчуждение от жестокого мира, одиночество, саморазрушение и социальные проблемы, например: аборты.
Отличительная черта выступлений Михаила Драу - грим, костюмы и почти театральная постановка каждой композиции. Плюс особые атрибуты, олицетворяющие главный посыл песни, - очки виртуальной реальности, плетка, бойцовские перчатки.
Преданные фанаты из первого ряда стали частью выступления, получили объятья и были помазаны гримом кумира.
Текст и фото: Элла Маркосян.просмотров: 46
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