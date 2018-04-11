Группа "План Ломоносова" в Барнауле

Московская панк-группа "План Ломоносова" презентовала в Барнауле студийный альбом "План Ломоносова IV". Музыка группы - это сатирический панк-рок с элементами альтернативы и металла.

Сами участники считают, что в творчестве группы есть то, чего не хватает профессионалам. "Наши души еще не заскучали", - говорят ребята. Один из треков нового альбома вошел в хит-парад "Чартова дюжина" на "Нашем радио". Во время концерта фанаты смогли услышать и хиты группы.



Музыканты постоянно вели диалог со зрителями, жали им руки, просили подпевать. Неудивительно, что разгоряченные фанаты не хотели отпускать парней со сцены. Группа сыграла на бис, после чего все-таки оставила своих благодарных зрителей наедине с их эмоциями.

Текст и фото: Анна Воробьёва.

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