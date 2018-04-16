Pain в Барнауле

В большом концерте, которого барнаульские фанаты ждали 10 лет, прозвучали все самые лучшие композиции за 20-летнюю историю этого уникального проекта.

Pain создал шведский музыкант Петер Тэгтгрен вокалист и мультиинструменталист, владелец собственной звукозаписывающей студии The Abyss и известный продюсер. Тэгтгрен с самого начала заявил, что готов превратить Pain в лучшую группу жанра industrial, которая будет известна всему миру. Так и стало.

Российский тур группы в этом году приурочен к юбилею – уже 20 лет они радуют своих фанатов новыми качественными треками и старыми хитами.

Первым к зрителям вышел барабанщик, а вслед за ним и Петер Тэгтгрен с остальными музыкантами. Без приветственного слова группа сразу после появления на сцене начала играть первую песню, толпа моментально оживилась – все прыгали, кричали, подпевали.

В перерывах между исполнениями музыкальных композиций, Петер активно общался со зрителями на английском языке - спрашивал о водочных брендах, посвящал песни всем девушкам в зале, просил всех кричать громче, а тем, кто стоял ближе всех к сцене, давал возможность подпевать в микрофон.

Всего за полтора часа Pain исполнили 17 песен, среди которых Hate me, Coming home, Zombie slam, а также безусловный хит Shut your mouth, который группа сыграла последней как заключительный аккорд всего концерта.



Текст и фото: Александра Фоменко.

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