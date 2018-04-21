Гонки на внедорожниках и квадроциклах "Апрельский кураж"

Открытый чемпионат по автомногоборью "Апрельский кураж" устроила Алтайская краевая федерация автоспорта в Барнауле. На специально подготовленной кольцевой трассе, участники продемонстрировали свои умения в преодолении крутых подъемов и вязких грязевых ванн.

Авто- и мотолюбители состязались в трех категориях по типам средств передвижения: "Стандарт", ATV (квадроциклы) и "Экстрим". Для каждой категории свои правила и свой отрезок трассы, необходимый для прохождения.

В этом году формат гонки изменили. Раньше спортсмены проезжали один круг за две-три минуты. И если они за этот круг допустили ошибку, то у экипажа не было возможности ее исправить. Что, естественно, отражалось на результате в турнирной таблице. В это году гонщики будут ездить в течение часа несколько кругов.

Как всегда чемпионат собрал сотни зрителей от мала до велика.

Текст и фото: Дмитрий Соколов.

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