"Простывший пассажир трамвая №7" в Барнауле

В Барнауле выступила поэтическая группировка "Простывший пассажир трамвая №7". Проект создали в Санкт-Петербурге литератор Иван Пинженин и музыкант Дмитрий Etoeto.

"Простывший пассажир" - это не только размышления о большой любви, но и синтез стихов, электро-музыки и эффектного видеоряда. В первом Всероссийском туре они представили свой второй альбом "Впредь".

Барнаульская публика тепло приняла "Пассажиров". Их тексты задели за живое многих зрителей, в героях произведений, переживающих глубокие любовные чувства, гости узнали себя.

Питерских поэтов поддержали барнаульцы Данила Тирских (контрабас) и Михаил Максимов (стихи.)

Текст и фото: Анна Воробьёва.

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