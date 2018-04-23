​Старт второго сезона "Мира Дикого Запада" в Барнауле

23 апреля на канале HBO стартовал второй сезон сериала "Мир Дикого Запада". Одновременно с выходом в США в Барнауле прошел предварительный показ первой серии.



Организаторы предпоказа - Dom.ru и Amediateka провели игры и фотосессию. Любой желающий мог ответить на вопрос тематической викторины и получить ценный приз.

"Мир Дикого запада" — американский фантастический сериал. Первый показ заработал наивысшие зрительские рейтинги, сериал стал самым просматриваемым в истории телеканала НВО.

Место действия сериала — вымышленный футуристический парк развлечений, населённый андроидами. В нём обслуживают высокооплачиваемых гостей, которые могут чем угодно заниматься в парке, не опасаясь возмездия со стороны роботов. Но в новом сезоне все изменится.

Создатели сериала подтвердили, что расскажут история парка и расширят географию.

Текст и фото: Анна Воробьёва.

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