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Старт второго сезона "Мира Дикого Запада" в Барнауле
23 апреля на канале HBO стартовал второй сезон сериала "Мир Дикого Запада". Одновременно с выходом в США в Барнауле прошел предварительный показ первой серии.
Организаторы предпоказа - Dom.ru и Amediateka провели игры и фотосессию. Любой желающий мог ответить на вопрос тематической викторины и получить ценный приз.
"Мир Дикого запада" — американский фантастический сериал. Первый показ заработал наивысшие зрительские рейтинги, сериал стал самым просматриваемым в истории телеканала НВО.
Место действия сериала — вымышленный футуристический парк развлечений, населённый андроидами. В нём обслуживают высокооплачиваемых гостей, которые могут чем угодно заниматься в парке, не опасаясь возмездия со стороны роботов. Но в новом сезоне все изменится.
Создатели сериала подтвердили, что расскажут история парка и расширят географию.
Текст и фото: Анна Воробьёва.просмотров: 56
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