Группа F.P.G. в Барнауле

Нижегородская панк-рок группа F.P.G. порадовала барнаульских поклонников концертом. На разогреве у ребят выступили местные музыканты — коллектив "Академия художеств", которых зрители также встретили большими овациями.

Как вспоминает фронтмен нижегородцев Антон Павлов, впервые группа приехала в Барнаул 10 лет назад, и тогда коллектив столкнулся с некоторым недоумением зрителей. Сейчас F.P.G. встретила уже толпа верных поклонников. У сцены было по-настоящему жарко — дикий слэм под уже ставшие хитами песни панк-рокеров "Бойцовский клуб", "Там, где ты есть", "Думай обо мне лучше" моментально накалил "ламповую" атмосферу клуба, где проходил концерт.

Радушно встретили поклонники и каверы на песни групп "Кино" и "Аквариум", практически исполнив их за вокалиста. В общем, ребята показали настоящий панк-рок — дерзость и молодость этого мира.

Текст: Случайный Свидетель

Фото: Анна Воробьёва.

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