Пикник-2018

В Барнауле прошел масштабный Пикник летнего сезона 2018.

На бесплатных мастер-классах барнаульцы узнали, как приготовить пенне "Четыре сыра" и песто из алтайских трав, а также попробовали мороженое из гречки с топленым молоком.

Шеф-повар стейк-бара "Братья Грилль" провел мастер-класс по приготовлению мяса на углях. Множество зрителей собралось посмотреть на зрелищный конкурс на скоростное поедание гамбургеров. Конкурс проводили два раза, победители получили сертификаты от спортивного магазина "Декатлон".

В конкурсе на самый яркий плед победили участницы, которые принесли плед с вышитой надписью "Пикник 2018". Для самых маленьких посетителей парка работала отдельная детская зона. Дети катались на электромобилях и гироскутерах, играли с веселыми аниматорами, ели вкусные сладости, а также смогли пообщаться с милым козлёнком из контактного зоопарка.

Зрители также увидели танцевальную шоу-программу от Format Dance Studio, модный фешн-показ от дизайнерский брендов "Лалуна" и "Нити-шоп", выступление музыкальных коллективов.

Текст и фото: Ирина Пергаева.

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