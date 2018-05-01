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Пикник-2018
В Барнауле прошел масштабный Пикник летнего сезона 2018.
На бесплатных мастер-классах барнаульцы узнали, как приготовить пенне "Четыре сыра" и песто из алтайских трав, а также попробовали мороженое из гречки с топленым молоком.
Шеф-повар стейк-бара "Братья Грилль" провел мастер-класс по приготовлению мяса на углях. Множество зрителей собралось посмотреть на зрелищный конкурс на скоростное поедание гамбургеров. Конкурс проводили два раза, победители получили сертификаты от спортивного магазина "Декатлон".
В конкурсе на самый яркий плед победили участницы, которые принесли плед с вышитой надписью "Пикник 2018". Для самых маленьких посетителей парка работала отдельная детская зона. Дети катались на электромобилях и гироскутерах, играли с веселыми аниматорами, ели вкусные сладости, а также смогли пообщаться с милым козлёнком из контактного зоопарка.
Зрители также увидели танцевальную шоу-программу от Format Dance Studio, модный фешн-показ от дизайнерский брендов "Лалуна" и "Нити-шоп", выступление музыкальных коллективов.
Текст и фото: Ирина Пергаева.просмотров: 57
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