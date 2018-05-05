Солнечный бал-2018

В Барнауле в девятый раз прошел международный конкурс-фестиваль "Солнечный бал-2018". Более 1000 танцоров со всей Сибири, городов России и Казахстана приехали в краевую столицу, чтобы побороться за звание лучшего. Соревнования проходили 5 и 6 мая по десять часов ежедневно в 40 конкурсных номинациях по семи возрастным категориям.

Самому юному участнику "Солнечного бала" 5 лет. В это году в фестивале впервые принял участие танцевальный ансамбль "60+", самой старшей участнице которого 88 лет.

Традиционно жюри фестиваля возглавляют звезды мировой сцены и хореографии. В этом году специальным гостем фестиваля стал Алексей Балаш - хореограф постановщик и директор компании Talent Avenue в Гонконге, постановщик шоу "Танцы со звёздами" в России и США, хореограф на ТВ-шоу "Главная сцена", креативный директор танцевальных шоу в России, Сиднее, Лондоне и Китае. Знаменитый танцор дал мастер-классы для всех желающих и возглавил судейскую коллегию.

Текст и фото: Ирина Пергаева.

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