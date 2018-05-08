Презентация книги Михаила Максимова в Барнауле

Поэт Михаил Максимов презентовал свою первую книгу рассказов "Соленые огурцы". Чтобы оправдать название в начале книге действительно есть рецепт засолки огурцов. По словам автора, в сборнике замешаны разные жанры и темы - немного фантастики, немного философии, немного сатиры и немного иронии над самим собой и окружающим миром.

Михаила поддержали музыканты Данил Тирских, Степан Степанов и Игорь Дра, а также коллеги-поэты Юлия Нифонтова и Константин Гришин. Видеограф Данил Антропов представил фрагмент из короткометражного фильма по рассказу Максимова. А актёр и режиссёр Александр Агалаков "сыграл" одно из произведений сборника.

Фото: Анна Зайкова, Дмитрий Соколов.

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