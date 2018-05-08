"Горизонтальные" посиделки в День радио

Барнаульская группа "Горизонталь" поздравила своих слушателей с днем радио концертом в галерее. День радио "Горизонталь" празднует уже третий раз, и стало традицией подводить в этот день итоги трудового года. Изначально планировались посиделки у костра, но из-за плохой погоды встречу перенесли в помещение.

Весь вечер в здании царила дружелюбная атмосфера, не стихали шутки. Солист группы, Павел Ладыгин, рассказывал зрителям о старых альбомах и планах на будущее. Не раз звучали истории из жизни самих участников, что давало возможность фанатам еще ближе познакомиться с ними.



Помимо авторских песен были сыграны кавер-версии на треки групп "ДДТ", "Сплин", "Пятница" и др.

Текст и фото: Анна Воробьёва.

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