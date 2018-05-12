Камеди-Пати в Барнауле

В ТРЦ Galaxy прошел юмористический баттл “Камеди-Пати”. Участники сразились за денежный приз в размере 20000 рублей, не ограничивая себя в жанрах: помимо привычных всем миниатюр и stand up-перфомансов, участники веселили публику комедийными песнями собственного сочинения, поэзией и (внезапно) фокусами.

В перерывах между выступлениями участников баттла, на сцене зажигал дуэт "Дископровокация". Заключительной частью события стал мини-концерт хэдлайнера “Камеди-Пати” - Рамиса Ахметова, который поделился со зрителями впечатлениями о Барнауле, парой историй из своей жизни и исполнил несколько песен.

Текст и фото: Дмитрий Соколов.

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