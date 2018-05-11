​Выставка гравировки по фарфору Павла Бежацкого

Самый простой предмет обихода - фарфоровая тарелка - стал материалом для экспериментов алтайского художника Павла Бежацкого. Его персональная выставка открылась в Барнауле



Работая алмазными борами и фрезами, художник гравирует на тарелках самые разные узоры - от листьев растений и геометрических рисунков до замысловатых индейских орнаментов.

Тонирующие отвары придают рисунку цвет, кислоты и щелочи полностью снимают заводскую глазурь, а вместе с ней и все признаки времени. Тарелка становится новым арт-объектом, в котором ничего не осталось от её прежней жизни.

Глядя на работы Павла Бежацкого, трудно сказать, когда они были сделаны - вчера, в прошлом году, а может быть сотни или даже тысячи лет назад. Были ли они найдены на старой даче или откопаны археологами. Возможно, они вообще из будущего.

Павел Бежацкий - свободный художник. Он живет в Павловске Алтайского края и профессионально занимается художественной гравировкой камня в собственной мастерской. В отличие от многих коллег, он утверждает, что форма главнее, чем содержание. Поэтому постоянно экспериментирует с материалами, придумывая абсолютно новые идеи.

Выставка открыта до 10 июня.

Текст: Надежда Тиунова

Фото: Анна Воробьёва.

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