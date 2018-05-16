Премьера фильма "Про Рок" в Барнауле

Молодежный центр кинематографистов Алтая и кинокомпания "Первое Кино" представили в Барнауле фильм "Про рок". Это смешная и грустная документальная картина о выборе своего пути, о поколении 30-летних, которые сами не знают, чего хотят, и ищут смысл жизни.

В 2011 году режиссер Евгений Григорьев собрал на кинопробах экспертов музыкальной индустрии – Владимира Шахрина ("ЧАЙФ"), Сергея Бобунца ("Смысловые Галлюцинации"), Александра Пантыкина ("Урфин Джюс"), Михаила Симакова ("Апрельский марш") и программного директора радиостанции "НАШЕ Радио" Алексея Глазатова.



Из 300 музыкантов эксперты выбрали героев фильма – лидеров молодых групп Cosmic LATTE (Илья Кузьминых), "Сам Себе Джо" (Никита Бобров), "Городок Чекистов" (Слава Солдатов). Следующие три года они прожили под прицелом кинокамер.

В Барнауле фильм представила продюсер Анна Селянина.

Показы пройдут 18, 19 и 20 мая в 19:00. Цена билета: 250 рублей.

Фото: Данил Антропов.

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