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Премьера фильма "Про Рок" в Барнауле
Молодежный центр кинематографистов Алтая и кинокомпания "Первое Кино" представили в Барнауле фильм "Про рок". Это смешная и грустная документальная картина о выборе своего пути, о поколении 30-летних, которые сами не знают, чего хотят, и ищут смысл жизни.
В 2011 году режиссер Евгений Григорьев собрал на кинопробах экспертов музыкальной индустрии – Владимира Шахрина ("ЧАЙФ"), Сергея Бобунца ("Смысловые Галлюцинации"), Александра Пантыкина ("Урфин Джюс"), Михаила Симакова ("Апрельский марш") и программного директора радиостанции "НАШЕ Радио" Алексея Глазатова.
Из 300 музыкантов эксперты выбрали героев фильма – лидеров молодых групп Cosmic LATTE (Илья Кузьминых), "Сам Себе Джо" (Никита Бобров), "Городок Чекистов" (Слава Солдатов). Следующие три года они прожили под прицелом кинокамер.
В Барнауле фильм представила продюсер Анна Селянина.
Показы пройдут 18, 19 и 20 мая в 19:00. Цена билета: 250 рублей.
Фото: Данил Антропов.просмотров: 34
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