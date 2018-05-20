​Pole dance для всех в Барнауле

Студия танца и фитнеса «Alis» устроила большой отчётный концерт в клубе.

На сцене выступили ученицы и педагоги студии с номерами в стиле Exotic Pole Dance (танец на высоких каблуках с элементами акробатики на пилоне) и Pole Artistic (Pole Art) - в нем, помимо трюков, акцент делается на самой концепции номера, манере исполнения и образе танцовщицы. Образы, кстати говоря, были очень яркими. Девушки перевоплотились в героинь отечественных и зарубежных фильмов.

"Я была фигуристкой из фильма "Лёд", - рассказала одна из участниц Елизавета Кайзер. - Как только я посмотрела этот фильм, решила: этот образ мне подходит. Картина вдохновила меня на создание танца, который я от начала до конца поставила сама. Вообще, я занимаюсь Pole Dance с 12 лет, сейчас мне 15. Я выбрала этот спорт потому, что именно он сочетает в себе акробатику, танец и чувство музыки, мне очень это нравится".

Вдохновившись образами современного кино, участницы прочувствовали и "прожили" на сцене эмоции гейши, Лолиты, миссис Смит и даже куклы из мультипликационного сериала.

"Возраст самой юной участницы выступлений Софии - 8 лет. Pole dance для всех! - считает руководитель студии "Alis" Леся Лесикова. - Этим видом искусства занимаются люди не только разного возраста, но и разных полов. Думаю, нужно избавляться от рамок в pole dance, избавляться от комплексов, предрассудков и глупых ассоциаций".

Тематика кинопоказа сохранилась и после концерта - каждой участнице вручили шоколадный Оскар, приготовленный собственными руками одной из тренеров, и памятный подарок.

"У нас в Барнауле проходит не так много мероприятий посвященных Pole dance. Мы решили устроить отчетный концерт нашей студии, чтобы подарить ученицам возможность показать себя. Я думаю, все получилось на высшем уровне", - сказала тренер клуба Алина Черепанова.

Текст и фото: Юлия Жиденева.

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