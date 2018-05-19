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Бродилка с Гарри Поттером в Барнауле
Театр кукол "Сказка" в этом году присоединился к "Ночи музеев-2018". Гости могли познакомиться с историей театра, посмотреть на кукол и примерить роль кукловода. Здесь также можно было научиться шить кукол.
Особо везучие приобрели билеты заранее и смогли стать участниками спектакля-бродилки по мотивам серии всемирно известных книг о Гарри Поттере. В сопровождении актеров театра дети проехали в поезде «Хогвартс-Экспресс», бродили по закулисью театра, варили зелье и даже боролись с дементором.
Работники театра развеяли миф о том, что театр кукол "только для детей". Радость и восторг от встречи с куклами испытали и взрослые.
Текст и фото: Анна Воробьёва.просмотров: 42
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