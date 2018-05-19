Пять выставок ИЗО в Барнауле

Пять выставочных проектов вместила в этот раз "Республика ИЗО".

Геолого-краеведческий музей камня Майминского района Республики Алтай подготовил для барнаульцев выставку работ свободных художников Горного Алтая. Для 14 участниц проекта творчество — важная часть жизни. Здесь можно увидеть красивейшие пейзажи и натюрморты в разных техниках.

Алексей Чеканов представил персональную выставку "Бултых!". Это несколько десятков графических зарисовок с самыми разными героями. Часть их существует в жизни, часть — в воображении художника. Все картинки сопровождаются ёмкими комментариями. Эта экспозиция предназначена не только для просмотра, но и для чтения.

Евгения Дверь привезла из Санкт-Петербурга серию клеёнчатых аппликаций "Перелетные бабочки". Узоры клеёнки для русского человека ассоциируются теплотой и дружескими и семейными посиделками на кухне.

Преподаватель института архитектуры и дизайна АлтГУ Елена Шарова после почти десятилетнего перерыва открыла персональную графическую выставку меланхоличных и задумчивых портретов.



На входе в залы галереи расположился совместный проект Ольги Бересты и Екатерины Витвиновой "Дом душевных историй, или Общежитие №96". Катя пишет чудесные картины, населяя их причудливыми человечками, животными и вообще непонятными, но добрейшей дыши существами. Ольга делает странные скворечники (с птицами, цветами, сердцами, ангелами, детскими сандалиями) и декорирует лопаты.



Фото: Анна Воробьёва.

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