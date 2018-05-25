Группа "Кипелов" в Барнауле

Грандиозный концерт, посвященный 15-летию группы "Кипелов", прошел во Дворце спорта и длился более двух часов.

Музыканты сыграли свежие композиции с последнего альбома "Звёзды и кресты", который записывался на протяжении нескольких лет (2014-2017) и был выпущен в сентябре прошлого года, а также всеми любимые песни, ставшие уже классикой русского металла: "Потерянный рай", "Беспечный ангел", "Я свободен".

В завершение концерта прозвучало попурри из музыкальных композиций, записанных еще в 1980-е, таких как "Тореро", "Воля и разум", "Встань, страх преодолей" и других.



Зал тепло встретил музыкантов, которые, в свою очередь, все время благодарили поклонников за поддержку. Валерий Кипелов признался в любви к Алтаю, Алтайскому краю и Барнаулу, в частности, и пообещал вернуться снова совсем скоро.

Фото: Александра Фоменко, Светлана Васюченко.

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