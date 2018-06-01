​День защиты детей "Юный патриот"

1 июня в Барнауле провели военный праздник для детей. Юные гости смогли понаблюдать за работой робота-минера, посмотреть показательные выступления кинологов, спецназа, отдельного батальона охраны и разведки ЗАТО Сибирский и клуба смешанных боевых единоборств "Лидер", а также познакомиться с образцами оружия и настоящей боевой техники.



На площадке организовали круговой лазерный тир и угощали кашей и чаем из полевой кухни.

Праздник провели при поддержке управления спорта и молодежной политики Алтайского края, комитета по делам молодежи Барнаула, управления МВД Барнаула, Федеральной службы безопасности, военной части 52929 ЗАТО Сибирский, патриотического движения "Юнармия", Станичного казачьего общества и общественной организации "Боевое братство".

Фото: altapress.ru/afisha

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