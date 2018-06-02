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Концерт без сцены в Барнауле
Сибирские музыканты устроили атмосферную рок-тусовку в новом формате. В этот раз они вышли не на сцену. На концерте полностью отсутствовали преграды между музыкантами и слушателями, они находились на одном уровне. Благодаря этому энергетика казалась в несколько раз мощнее.
G.Y.K. (post-metal/ screamo/ Томск)
water, please (instrumental/ post-hardcore/ Кемерово)
Деревья Умирают Стоя (instrumental/ post-rock/ Барнаул)
нет ничего твоего (post-metal/ screamo/ Барнаул).
Фото: Анна Воробьёва.
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