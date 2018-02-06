10 фильмов о любви ко Дню святого Валентина

Вечер Дня всех влюбленных - отличный повод посмотреть какой-нибудь романтический фильм. Афиша.Алтапресс нашла десятку душещипательных кинематографических историй, способных растрогать даже самую чёрствую душу.

Один день



США, Великобритания, 2011. Режиссёр: Лоне Шерфиг. В ролях: Джим Стёрджесс, Энн Хэтэуэй.

Эмма романтичная и острая на язык особа, она хочет изменить мир к лучшему. Декстер - плейбой, баловень судьбы и хочет, чтобы мир принадлежал ему. Впервые Эм и Декс встретились на выпускном в колледже и провели вместе только один день. А потом пришла ночь, они решили остаться друзьями. Мы увидим их в тот же день через год, или через два, или через три. Но сколько лет должно пройти, чтобы они поверили в свою любовь и поняли, как много значил для них этот один день.

Интуиция



США, 2001. Режиссёр: Питер Челсом. В ролях: Джон Кьюсак, Кейт Бекинсейл.

Был суматошный зимний день, когда посреди нью-йоркской толпы Джонатан встретил Сару. Два незнакомых человека поняли, что их неодолимо тянет друг к другу. Но они решают проверить судьбу: он пишет свой телефон на банкноте, она - в книге. Купюру разменивают, а книгу сдают букинисту. Джонатан и Сара уверены, что скоро увидятся вновь. Но коварная судьба распорядилась по-своему.

Дом у озера



США, 2006. Режиссёр: Алехандро Агрести. В ролях: Киану Ривз, Сандра Буллок.

Кейт Форстер после расставания с парнем решает переехать из арендуемого дома, чтобы начать всё с чистого листа, а заодно быть ближе к работе. Она оставляет в почтовом ящике письмо для следующего жильца, объясняя ему некоторые нюансы. Новым съёмщиком оказывается Алекс Уайлер - одинокий архитектор, отец которого и построил этот прекрасный дом. Он читает послание, но не может понять, почему описанное Кейт не совпадает с действительностью. Это побуждает Алекса написать ответ. Только через несколько дней переписки герои понимают, что живут в разное время: он в 2004 году, она - в 2006. И лишь загадочный почтовый ящик служит им соединяющим мостиком.

Мемуары гейши



США, 2005. Режиссёр: Роб Маршалл. В ролях: Чжан Цзыи, Мишель Йео.

Маленькую прелестную девочку из бедной японской семьи отдают в услужение в дом гейш. С годами красавица расцветает и познает все таинства этой профессии. Самые влиятельные мужчины становятся пленниками знаменитой гейши по имени Сайюри, достигшей совершенства в своем искусстве. Но сердце Сайюри отдано только одному человеку - тому, над которым ее чары не властны.

Великий Гэтсби



Австралия, США, 2013. Режиссер: Баз Лурман. В ролях: Леонардо ДиКаприо, Кэри Маллиган.

Весной 1922 года, в эпоху разлагающейся морали и блистательного джаза, Ник Каррауэй приезжает из Среднего Запада в Нью-Йорк. Он селится по соседству с таинственным, известным своими вечеринками миллионером Джеем Гэтсби, а на противоположном берегу бухты проживают его кузина Дэйзи и её муж Том Бьюкенен. Ник становится свидетелем невозможной любви, вечных мечтаний и огромной человеческой трагедии.

Босиком по мостовой



Германия, 2005. Режиссёр: Тиль Швайгер. В ролях: Тиль Швайгер, Йоханна Вокалек.

Ник работает уборщиком в психиатрической больнице. Там в последнюю секунду он спасает от самоубийства девушку Лайлу, что приводит к непредвиденным последствиям: Лайла тайно выслеживает своего спасителя и однажды вечером неожиданно появляется в дверях его квартиры. В ночной сорочке и босиком. Девушка твёрдо решила остаться у него навсегда. И вот необычная парочка - Ник, впервые в жизни вынужденный нести за кого-то ответственность, и Лайла, смотрящая на мир изумлёнными глазами ребёнка, - отправляется в путешествие, которое их сблизит и навсегда изменит их жизни.

Последняя любовь на земле



Великобритания, Швеция, Дания, Ирландия, 2010. Режиссёр: Дэвид Маккензи. В ролях: Юэн МакГрегор, Ева Грин.

Земля столкнулась с небывалым бедствием. В разных странах, на каждом континенте люди в самом буквальном смысле лишаются чувств - каждого из пяти, одного за другим. Майкл и Сьюзан считают свою связь мимолетной, но когда становится ясно, что мир неумолимо приближается к концу, герои понимают - им уже не прожить друг без друга. Что останется, когда пропадут последние чувства?

Валентинка



США, 2010. Режиссёр: Дерек Сиенфрэнс. В ролях: Райан Гослинг, Мишель Уильямс.

Дин и Синди "купались" в своей любви, но спустя время они пресытились этим чувством. Непонятным образом оно трансформировалось и стало тяготить. Это фильм о том, как два родных человека пытаются удержать и возродить те хрупкие отношения влюбленности и страсти, которые у них остались.

Вам и не снилось…



СССР, 1980. Режиссер: Илья Фрэз. В ролях: Татьяна Аксюта, Никита Михайловский.

Школьники Роман и Катя тянутся друг к другу со всей безоглядностью первой любви. Мать Кати очень счастлива во втором браке и в озарении этого счастья хорошо понимает дочь. Роман находит поддержку у отца, давно и безответно любящего Катину маму. Но рядом ходят люди, ничего не знающие о любви.

Обыкновенное чудо



СССР, 1978. Режиссёр: Марк Захаров. В ролях: Евгения Симонова, Александр Абдулов.

Волшебник ради шутки превратил медведя в прекрасного юношу, поставив условие, что тот снова станет медведем, если его поцелует принцесса. И принцесса, конечно, появилась. И эти двое полюбили друг друга. Но что же делать - ведь если она его поцелует, он снова превратится в зверя.