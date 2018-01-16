30 звёзд телеканала ТНТ снялись в тотальной комедии "Zомбоящик"

С 25 января на экраны страны выходит фильм Константина Смирнова и Comedy Club Production "Zомбоящик". Он примечателен тем, что там снялись 30 звезд телеканала ТНТ. Заявленный жанр: тотальная комедия.

На самом деле создатели этого кинопроизведения собрали все жанры воедино, потому что "вся наша жизнь - чертов зомбоящик". Тут будет драма, комедия, боевик, триллер, научная фантастика, байопик, эротика и экспериментальное кино. Обещают бессмысленный и беспощадный стеб, от которого не скроется никто: ни футболисты, ни геи, ни чиновники, ни расисты. Герои фильма интригуют, дразнят, издеваются и угорают вместе со зрителями.



В числе создателей фильма - генеральный продюсер ТНТ Вячеслав Дусмухаметов, креативный продюсер "Однажды в России" и множества других проектов Давид Цаллаев, участник шоу Stand Up Тимур Каргинов.

"Мы подумали: если снять много отрывков из фильмов, телепередач, реклам, трейлеров и т.д., во время просмотра у зрителя создастся ощущение, что он пришел в кино сразу на все сеансы, - говорит Дусмухаметов. - При этом мы старались четко сохранять заданную линию, чтобы каждый сюжет имел под собой мощную культурную и социальную основу. А вообще, "Zомбоящик" - это просто бесконечный стеб! Даже тот факт, что люди придут на него в кино - это тоже стеб".



В фильм принципиально приглашали только комедийных артистов, уже давно знакомых с этим жанром. И вот кого мы в итоге увидим: Гарик Харламов, Тимур Батрутдинов, Гарик Мартиросян, Павел Воля, Вадим Галыгин, Андрей Скороход, Александр Ревва, Роман Юнусов, Андрей Молочный, Антон Лирник, Екатерина Варнава, Екатерина Скулкина, Марина Федункив, Олег Верещагин, Иван Охлобыстин, Тимур Тания, Полина Максимова, Андрей Гайдулян, Настасья Самбурская, Станислав Ярушин, Анна Кузина, Анна Хилькевич, Светлана Пермякова, Дмитрий Кожома, Марина Кравец, Иван Пышненко, Заурбек Байцаев, Гавриил Гордеев, Денис Дорохов, Ирина Чеснокова, Вадим Демчог, Тимур Каргинов, Азамат Мусагалиев, Владимир Селиванов, Давид Цаллаев.

Еще на этапе сценария стало понятно, что кино будет особенным и оттого проблемным. Действия фильма разворачивается в настолько разных местах, что один кадр может быть в пустыне, следующий - в квартире, третий - в Средневековье, четвертый - на космическом корабле и т.д.

В общем, невозможно было летать в пустыню, а потом сразу на море ради одного кадра. Поэтому решено было арендовать огромный павильон и установить в нем гигантский хромакей. На него сняли практически весь материал, а потом прибегли к старой доброй компьютерной графике. Из-за этого все шутили, что снимают комедийный "Аватар".



Фото: пресс-служба ТНТ.