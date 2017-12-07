​5 сериалов этой зимы, которые нельзя пропустить

Холодные зимние вечера можно скоротать за просмотром сериалов. Афиша. Алтапресс собрала для вас 5 лучших сериалов этой зимы, которые согреют нас в новом телесезоне.

Агенты Щ.И.Т.





Премьера 1 декабря 2017. Агенты вымышленной организации по борьбе с преступностью возвращаются на телеэкраны с пятым сезоном. В финальной серии четвертого сезона, героев похитили и отправили в космос. Теперь им предстоит найти путь на Землю, чтобы вновь спасти человечество. В новых сериях появятся пришельцы — синекожие Крии (одним из них был Ронан из "Стражей галактики").

Учитывая, что сериал связан с кинематографической вселенной Marvel, зрителей снова ждут отсылки к событиям полнометражных фильмов и известным супергероям.

Секретные материалы





Премьера 3 января 2018. Культовый сериал об агентах Скалли и Малдере вернется на экраны с 11 сезоном в январе 2018 года. Главной интригой сезона станет появление сына двух спецагентов — создатели хотят сделать его центральной фигурой сюжета.

Новый сезон будет состоять из 10 серий. К своим ролям вернуться Джиллиан Андерсон и Дэвид Духовны. Съемки сериала будут идти до конца декабря.

Убийство Джанни Версаче: Американская история преступлений



Премьера 17 января 2018. Новый сезон "Истории преступлений" от Райана Мерфи расскажет об убийстве знаменитого модельера. Роль Джанни Версаче исполнил венесуэльский актер Эдгар Рамирес, младшую сестру Джанни Донателлу сыграла красотка Пенелопа Крус, любовника Версаче — Рики Мартин, а серийного убийцу Эндрю Кьюненена — Даррен Крисс (сериал "Хор").

Премьерный эпизод срежиссировал сам Мёрфи, а восьмой — актер Мэтт Бомер, который уже снимался у Мёрфи в "Американской истории ужасов".

Алиенист





Премьера 22 января 2018. Действие сюжета разворачивается в конце 19 века в Нью-Йорке. Город сотрясает серия жестоких убийств детей. Расследовать их берется алиенист (изучает умственные паталогии) Ласло Крайцлер, репортер колонки криминальной хроники в журнале "Таймс" Джон Мур, первая в истории женщина-полицейский Сара Говард и её шеф — будущий президент США Теодор Рузвельт.

Актерский состав сериала великолепен — Даниэль Брюль, Люк Эванс и Дакота Фаннинг.

Лемони Сникет: 33 несчастья





Премьера 13 января 2018. Продолжение сериала о приключениях детей-сирот и их злобного дяди графа Олафа, который пытается завладеть их наследством. Дети пытаются доказать окружающим, что граф не просто плохой опекун, но и пытается убить их. Нил Патрик Харрис, Луис Хайнси и Малина Вайсман снова вернуться к своим ролям.