​Актер и певец Алексей Воробьев снялся в американском сериале о шоубизнесе

23 марта на ТВ-канале Sony Channel стартовал третий сезон американского драматического сериала "Нереальный холостяк". Одну из главных ролей в нем исполнил российский певец и актер Алексей Воробьев.

Действие происходит на съемочной площадке вымышленного шоу Everlasting — сериальной версии реального шоу "Холостяк". Ради рекордных рейтингов создатели выжимают из участников все силы, искажают правду и сталкивают их лицом к лицу. Все, что скрывается за пределами эфира — еще более сложная интригующая история, чем кажется по ту сторону экранов.



"Мой персонаж — самый непредсказуемый герой этого сезона, взрывной и опасный человек, он очарователен и полон пороков. Его сердце разбито женщиной, которую он до сих пор любит, и не может отпустить. Он несется к обрыву на огромной скорости, чтобы или упасть, или взлететь", — написал в своем Instagram Алексей Воробьев.

Следить за развитием сюжета "Нереального холостяка" можно с по пятницам в 19:00 по московскому времени. Напомним, Ранее Алексей Воробьев был героем проекта "Холостяк" в России. Молодой человек впервые за все сезоны шоу не вручил заветное кольцо ни одной из участниц.

В группе "Дом.ru" ВКонтакте начался конкурс для поклонников сериала. Участникам нудно ответить на вопросы об Алексее Воробьеве. Победители могут выиграть персональное видеопоздравление от Алексея, его фото с автографом, фитнес-трекеры с интеллектуальным пульсометром или телефон Sony Xperia X Perfomance.