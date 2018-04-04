Ансамбль горлового пения "АлтайКай" выступит в Барнауле с Русским камерным оркестром

19 апреля в Барнауле выступит знаменитый ансамбль горлового пения "АлтайКай" в сопровождении Русского камерного оркестра. Это будет удивительный и уникальный музыкальный эксперимент.

Русский камерный оркестр известен и любим не только в Барнауле, но и в странах Западной Европы и Азии. При относительно небольшом количественном составе (15 музыкантов) оркестру доступны все нюансы звучаний – от камерно-прозрачного до насыщенного и мощного.



Оркестр способен исполнять произведения самых разных жанров и стилей. В его репертуаре есть обработки русских народных песен и наигрышей, фольклор народов мира, русская и зарубежная классика, произведения современных отечественных композиторов и популярные эстрадные мелодии.

"АлтайКай" - проект народного кайчы Республики Алтай Урмата Ынтаева - больше всего известен тем, что в 2003 году попал в Книгу рекордов Гиннеса за самое длительное горловое пение. По условиям рекорда артисты не могли даже встать, потому что кай должен был звучать непрерывно. Через 4 часа и 26 минут получилась пауза в десять секунд, поскольку руки устали играть на инструментах. На сегодняшний день этот рекорд не побит, и аналогов ему нет.

Ансамбль гастролирует по всему миру, неизменно срывая долгие овации. "АлтайКай" открывает всю красоту Алтая, вечный голос его природы, и звучит по-настоящему мистически, открывая для слушателя путь в мир сказок и легенд. В прошлом году музыканты "АлтайКай" записали альбом с Русским камерным оркестром. Здесь первые алтайское горловое пение во всех стилях переложено на ноты.

В общепринятом смысле слова, народный певец кайчы - музыкант, он передает героические сказания предков. Концерт представляет собой уникальный проект "Алтай Теле", в котором соединились алтайское горловое пение и звучание русских инструментов. Так что у гостей будет уникальная возможность увидеть музыкальный синтез, когда в едином ансамбле звучат икили и жалейки, топшур и гусли.

Место: зал Русского камерного оркестра

Время: 19 апреля, 18:30

Цена билета: 200-300 рублей.