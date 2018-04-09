​Апрель в стихах. Интересные гастроли и литературные вечера барнаульских поэтов

Апрель обещает быть по-настоящему поэтичным. В городе пройдут сразу несколько "стихотворных" вечеров. Барнаульские поэты организуют традиционную литературную вечеринку на "Спичке", а галерея "Нагорная" и бар "Эльбрус" примут гастролеров из южных и северных городов.

"Стихи, спящие по чужим комнатам"



13 апреля в 19: 00 в галерее "Нагорная" выступит один из самых известных поэтов современности Ес Соя. Евгений не пошел в вуз, а посвятил себя полностью творчеству, выступлениям и гастролям. Его не пугает, тот факт, что он остался без профессии. Ему хочется поднимать много разных тем.

Ес Сою можно назвать сетевым феноменом: когда-то его маленькая группа в ВКонтакте разрослась до размеров немаленькой деревни. Он постоянно гастролирует. У него десятки тысяч поклонников, несколько изданных и переизданных книг. Для кого-то его стихи по-детски наивны, для кого-то космически великие. Однако все они - о любви.

Цена билета: 400-600 рублей.

Разврат и нежность, упакованные в рифму

14 апреля в 20:00 в арт-пространстве "Спичка" пройдёт 16-е по счёту "Чтиво" - литературный вечер барнаульских поэтов. Это возможность услышать стихи непосредственно из уст авторов, а если у вас возникает желание спеть или почитать что-то свое, все поддержат.

В приглашении говорится, что гостей ждут "традиционные разврат и нежность, упакованные в рифму. Любовь и смерть, скрывающиеся между строк ". В программе: поэзия, веселости, импровизация.

На сцене: Артем Деревянкин, Данил Тирских (контрабас), Михаил Максимов, Наталья Николенкова, Алексей Каторгин, Константин Гришин, Катя Мергасова, Александр Агалакова, Анна Лобас, Дмитрий Савенков, Алексей Приходько, Наталья Антонова, Артём Григорюк, Анастасия Левина, Сергей Харитонов, Софья Кленова, Ольга Кривошеева, Александр Колегов, Александра Малыгина.

Цена билета: 100 рублей.

"И цветы или тучи, и дождь, и дрожат коленки"

20 апреля в 19:00 в галерею "Нагорную" приедет петербургский поэт Марина Кацуба. Она - единственная девушка-победитель телепередачи 100ТВ "Битвы Поэтов" (передача с ее участием получила премию "Тэфи" в 2010) и единственная девушка-участник и победитель главного хип-хоп батла страны VERSUS.

Дебютный музыкальный альбом Марины "Сегодня", вышедший в конце 2016 года стал важным событием как для российской хип-хоп сцены, так и для ценителей современной литературы.

"Я - женщина до мозга костей. 80% моей поэзии - про любовь, - говорит Марина. - И муза моя - предменструальный синдром. Я - достаточно взрослая тётенька, которая уже может смириться и со своей внешностью, и с тем, что она цинична, и с тем, что она - бесконечный говнолирик, пишущий и пишущий про свои несчастные любови".

Цена билета: 400-500 рублей.

Простывший пассажир трамвая №7

22 апреля в 19:00 в баре "Эльбрус" даст представление еще один гость из Санкт-Петербурга - поэт Иван Пинженин, создатель проекта "Простывший пассажир трамвая №7".

Пинженин по образованию юрист и кинопродюсер. Работал массовиком-затейником, учителем немецкого языка и детским клоуном. Известен постоянным участием в проекте Versus Battle в качестве судьи. В Барнауле Пинженин представит электро-декламацию из своего второго альбома "Впредь", а также исполнит произведения с грядущего вместе с музыкантом Димой Etoeto. Будут авторские стихи с музыкальными миниатюрами под эффектный видеоряд.

Гостей поддержит барнаульский дуэт поэта Михаила Максимова и контрабасиста Данилы Тирских, "специализирующийся" на эмоциональных рифмованных строках с басовыми инструментальными партиями.

Цена билета: 250-400 рублей.