Барнаульская галерея начинает "Культурные сезоны" с бесплатными уроками и выставками

"Культурные сезоны" – это открытый образовательный проект галереи "Нагорная". У него четыре части по количеству сезонов в году.

Здесь будут проходить выставки, лекции, открытые мастер-классы и другие яркие культурные события, которые научат понимать искусство и сделают его ближе.



В весеннем сезоне организаторы привезли в Барнаул работы выдающихся российских художников из художественной коллекции Шипуновского краеведческого музея.

На выставку были отобраны лучшие работы заслуженных и народных художников России, создававших свои произведения в 1950-1970-е годы. Это, в основном, крупные жанровые композиции, так называемого, социального заказа, портреты людей труда, творчества, выполненные с большим мастерством и на высочайшем профессиональном уровне. Имена художников, произведения которых вошли в уникальную экспозицию, составляют золотой фонд российского искусства.

Помимо выставки организаторы подготовили насыщенную программу.

- 23 мая. 18:30. Лекция "Мир сказки в творчестве русских художников - Виктора Васнецова и Билибина".

- 24 мая. 18:30. Мастер-классы по рисованию для детей и взрослых.

- 26 мая. 13:00. Мастер-класс по рисованию для детей и взрослых.

- 26 мая в 13:00. Лекция "След языка в русской культуре. Русский со словарём: жить по правилам".

- 27 мая. 13:00. Мастер-класс по рисованию для взрослых и детей.

- 27 мая в 15:00. Лекция об искусстве "Страницы истории комплектования".

Фото: vk.com/nagornayart.