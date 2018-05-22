​Барнаульская школа мюзикла покажет "Алису в Стране Чудес"

Театр музкомедии покажет маленьким зрителям фееричную, яркую, увлекательную постановку "Алиса в Стране чудес".

Эта постановка эта не совсем обычная. Все главные роли исполнят ребята, которые прошли обучение в действующей при театре Школе мюзикла. "Алиса в Стране чудес" — это их выпускная работа, творческий итог двухлетних занятий актерским мастерством, вокалом и танцами. "Такого спектакля, как "Алиса", на нашей большой сцене еще не было!" - говорят в театре.

Мы все помним сюжет этой истории. Юная английская барышня Алиса, ни секунды не раздумывая, бросилась вдогонку за необычным кроликом, который куда-то опаздывал, и оказалась в удивительном месте, где живут Гусеница, Шляпник и Чеширский кот, где чаепитие проходит по абсолютно безумным правилам, а в крокет играют фламинго и ежами.

Режиссёром-постановщиком сказки стала Татьяна Столбовская, в ответе за балет Ольга Жданова и Игорь Мусухранов. Показы "Алисы в Стране чудес" пройдут в воскресенье, 27 мая, в 14:00 и в 16:00. Цена билета: 50-100 рублей.