​Барнаульские комики Фукс и Мелкий выступят сегодня в шоу "Comedy Баттл"

Сегодня, 23 марта, известный в Барнауле юмористический дуэт "Фукс и Мелкий" выступит в шоу "Comedy Баттл". Пройдут ли комики отбор, станет известно уже сегодня. В преддверии выпуска Александр Фукс и Павел Беспалов рассказали о миниатюрах и о том, какой город они считают самым "юморным" и новом сезоне шоу.

Как давно вы в дуэте? Много времени сыгрывались?



Мелкий: Мы уже лет, наверное, восемь в дуэте. Играли за одну факультетскую команду КВН, учились вместе на факультете журналистики. Тогда мы и начали показывать номера вдвоем. Оттуда все пошло-поехало.

Долго принимали решение о том, чтобы поехать на кастинг Сomedy Баттл?

Фукс: В первый раз мы долго думали, ехать или нет. Первое появление на ТНТ у нас было неудачное. Мы были в квартете, и было тяжело выступать вчетвером. А когда узнали, что будет новый сезон, сразу же решили – надо ехать!

Это не первое ваше участие в юмористических проектах, вас уже приглашают без дополнительного кастинга?

Мелкий: На этот баттл мы прошли отбор через вечеринку "Comedy Баттл". Region в Новосибирске. Мы ее выиграли, а победители этой вечеринки проходят на "Сomedy Баттл" без дополнительного кастинга. Мы, таким образом, перестраховались и ждали, когда же начнется новый сезон.

На съемках вы встретили много знакомых лиц? Среди них есть ваши друзья?

Фукс: На баттле много знакомых и тех, с кем мы дружим. В основном с сибиряками, но есть друзьяшки из Краснодара.

Мелкий: С юга! Например, дуэт "Лажа Минелли". Хорошие ребята. Они приезжали к нам на Алтай.

Фукс: С Пашкой Дедищевым (комик из Курска – прим. Ред.) дружим, а остальные сибирячки: Красноярск, Новосибирск, Омск, Томск, Кемерово.

Мелкий: Потому что мы тут рядом все. Пытаемся как-то выжить. Сибирь – это сила! Сибирь должна быть вместе!

В этом сезоне победитель "Баттла" не станет резидентом Comedy Club. Вы расстроены этой новостью?

Фукс и Мелкий: Нет, не расстроены. Пять миллионов достанется победителю. А в целом, победа в "Сomedy Баттл" открывает очень много возможностей. Если ты будешь очень смешной, то тебя и в Comedy Club могут позвать. Так что не надо расстраиваться из-за этого, надо просто делать смешно.

На выступлениях вы сталкиваетесь с комиками из разных городов России и даже других стран. Какой город для вас "самый юморной"?

Фукс и Мелкий: Барнаул! (смеется). Самый смешной город.

Мелкий: На самом деле много смешных городов. Мне понравился Курск, у комиков из этого города своеобразная подача. Наверное, это связано с их диалектом.

Многие участники "Баттла" признавались, что им проще "работать" на одного из членов жюри. Какая у вас стратегия?



Фукс и Мелкий: Себя и зрителя. Если себя рассмешишь, то и все будут смеяться.

Мелкий: Есть такие, кто выступает для Ольги Бузовой. Это конечно свой ход, но смешить надо всех и тогда будет кайф! А так будет ощущение, что ты где-то не дожал.

Два сезона шоу "Открытый микрофон" и растущая популярность Stand Up создали впечатление, что выступление в «жанре миниатюры» отошли на второй план, все массово стали делать монологи. Не было у вас желание перейти на "другую сторону юмора"?

Мелкий: Некоторые считают, что это два разных направления. Но если ты хочешь развиваться, то нужно учиться выступать во всех жанрах.

Фукс: Я думаю пантомиму попробовать.

Мелкий: Между прочим, в этом сезоне "Сomedy Баттл" участвуют неплохие пантомимщики — Кукота и Чехов. Я хочу добиться больших успехов в миниатюре.

На кого из западных комиков модно ориентироваться в жанре миниатюры? И кто или что вдохновляет лично вас?

Фукс: Проблема в том, что жанр миниатюры чисто русский. На западе есть стендап и театр импровизации. Если на кого-то ориентироваться, то на скетчевые шоу.

Мелкий: Нам очень понравилось американское шоу "Key and Peele". Про "ХБ" тоже не стоит забывать: они прикольные ребята. Их скетч-шоу не прошло незамеченным для тех, кто любит миниатюры.

В Барнауле вы известны в качестве ведущих, на вашей странице в графе "Описание" есть такой текст: "Потерялся любимый питомец!? - Не наш профиль, но мы и это можем". Как часто вы сталкиваетесь с нестандартными просьбами и событиями?

Фукс и Мелкий: Нечасто. Все боятся экспериментировать, в основном стараются делать что-то стандартное, как у всех. Бывают иногда интересные штуки: розыгрыши коллег, поздравления с пранками.

Где в Барнауле начинающие комики могут попробовать свои силы и где на них можно посмотреть?

Фукс: "Stand Up Алтай" делает открытые микрофоны каждую неделю. На молодых стендаперов можно посмотреть если зайти в группу «Stand Up Алтай» и прийти в бар, где будет проходить открытый микрофон.

Мелкий: Бары с радостью принимают комиков, потому что им не надо платить (смеется).

Большинство столичных и европейских трендов быстро приживаются в регионах. Можно ли то же самое сказать о юморе?

Фукс: Все быстро приживается. Сейчас век высоких технологий. По большому счету, Барнаул достаточно консервативен. В Барнауле больше торговых центров, чем юмора (смеется).

Мелкий: Только года два назад появились открытые микрофоны в Барнауле, хотя сам жанр уже давно в России и Москве.

"Comedy Баттл"» каждую пятницу в 22.00 на ТНТ.

Текст: ТНТ

Фото: ТНТ, vk.com/jagafux.