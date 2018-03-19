​Барнаульские поэты выйдут на ринг

21 марта в "Шишковке" проведут поединки среди барнаульских поэтов. В противоборство вступят "спортсмены" из студии "Нео-Лит" и студии технического университета. В качестве рефери заявлен декан факультета массовых коммуникаций, филологии и политологии АлтГУ Сергей Мансков.

Поэтический батл - традиционное событие, которое проходит в Барнауле в празднование Всемирного Дня поэзии и в ходе фестиваля "Издано на Алтае". В этом году организаторы отошли от привычного формата лирического концерта. Гостей вечера ждут жесткие бои соперников в трех категориях:



- Суперлегкий поэтический вес (начинающие авторы, которые пока не имеют изданий и публикаций в литературных журналах),

- Средний вес (авторы, имеющие публикации в литературных журналах, а так же один или несколько изданных авторских сборников стихов)

- Тяжеловесы (биться будут наставники - Анна Самойлова от студии "Нео-Лит" и и Евгения Ткалич от студии при АлтГТУ).

Также каждая противоборствующая сторона располагает "скамейкой запасных" - здесь своего звездного часа будут ожидать совсем юные дарования, немного не дотягивающие до "суперлегкого веса".

Каждому участнику будет дано пять минут для демонстрации всей силы своего поэтического дарования. Судья в ринге - Сергей Мансков, который обещает быть при перчатках и гонге. Боковые судьи - члены Союза писателей России Александр Пешков, Юлия Нифонтова, Павел Пономарев, Татьяна Кузнецова и Вячеслав Мордвинов.

В ответе за музыкальные паузы - Алексей Бызов (саксофон) и Александра Боброва (вокал). Ринг начнётся в 16:00. Вход свободный.