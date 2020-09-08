Барнаульский клуб научит всех желающих говорить по-итальянски и готовить настоящую пасту

Языковой клуб @linkclub22 приглашает принять участие в новом культурно-образовательном проекте по изучению гастрономического итальянского языка.

Отдохнуть в Италии, не выезжая за пределы города.

Программа позволит Вам проникнуться атмосферой Италии, отдохнуть и наполниться энергией Средиземноморья.

Курс включает в себя четыре полуторачасовых занятия, где Вы познаете азы гастрономического итальянского языка, научитесь готовить блюда итальянской кухни, а далее сможете продегустировать результат под ароматный напиток.

Программа стартует 10 сентября и включает в себя занятия:

Основы средиземноморской диеты как системы питания по-итальянски Основы итальянского food-code как универсального гастрономического языка. Ароматные напитки и хлеб как главные столпы культуры питания по-итальянски. Дегустируем брускетты с разными начинками и учимся их готовить.

Отдохнуть в Италии , не выезжая за пределы города. Языковой клуб «LINK».

Итальянская кондитерская История итальянского кондитерского искусства. Современная итальянская кондитерская, самые интересные итальянские десерты. Кофейная культура: виды кофейных напитков в Италии, их подача и употребление. Дегустируем домашнее мороженое джелато и торт «Сицилийская кассата», готовим тирамису.

Отдохнуть в Италии , не выезжая за пределы города. Языковой клуб «LINK».

Структура итальянской трапезы Виды заведений общепита в Италии. Паста. Форматы пасты, их сочетание с соусами. Правила приготовления, подачи и употребления. Готовим пасту с соусом песто.

Отдохнуть в Италии , не выезжая за пределы города. Языковой клуб «LINK».

Религиозный календарь: как , что и где принято есть в Италии на праздники. Сыры в Италии. Процесс производства. Виды, употребление, подача, сочетание с другими продуктами. Дегустируем сыры домашней сыроварни: моцареллу, страчателлу, качотту. Учимся собирать салаты на основе итальянских сыров.

Отдохнуть в Италии , не выезжая за пределы города. Языковой клуб «LINK».

Стоимость обучения — 4000 рублей.*

По окончании курса Вас ждет образовательный сертификат и подарки от организаторов.

Пусть эта осень будет с привкусом Италии! Ждем Вас!

Языковой клуб «LINK» Запись по тел.: 690−700, 69−59−90 Наш адрес: ул. Власихинская, 103

*Информация о стоимости действительна на момент публикации. (18+)