​Барнаульский актёр презентует сольный трип-хоп альбом

25 февраля в Доме актёра на Алтае пройдет презентация альбома Вячеслава Сысоева Melodrums.

Вячеслав Сысоев - артист театра драмы им. В.М.Шукшина и фронтмен группы "Календула". Музыкой он увлекался всегда, особенно панк-роком, регги и авторской песней исполнителей Сергея Бабкина, Леонида Фёдорова, Светланы Сургановой.

Со временем Вячеслав освоил гитару и барабаны, а на четвёртом курсе института культуры собрал свою рок-группу. К тому времени было уже написано десять песен. С недавнего времени группа перестала играть, и возникло желание выпустить сольный альбом, где предпочтение было отдано электронной музыке, преимущественно трип-хопу. На это повлияли Massive Attack, Portishead и Hugo Kant.

Так же в альбоме прозвучат несколько композиций, в основу которых легли стихи Владимира Маяковского и Иосифа Бродского.

Начало в 20:00. Цена билета: 200 рйблей.