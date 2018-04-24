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​Барнаульский арт-критик и драматург Вадим Климов презентует книгу своих пьес

2018/04/24 09:49

28 апреля в галерее "Республика ИЗО" пройдёт встреча с Вадимом Климовым, и презентация его книги "Свободные пьесы".


Вадим Климов - журналист, сценарист, драматург и комиссар галереи "Республика ИЗО". Он уехал из Барнаула в Санкт-Петербург осенью прошлого года. Там в числе 10 авторов Климов победил в ежегодном Международном конкурсе русскоязычной драматургии "Действующие лица", который проводится с 2003 года по инициативе московского театра "Школа современной пьесы".

Каждый год в среднем на конкурс приходит около 300-400 пьес со всей России, дальнего и ближнего зарубежья. Климов оказался в шорт-листе с пьесой "За искусство. (Конец цитаты)".

Книгу пьес Вадима Климова можно будет купить в галерее. Начало презентации в 16:00. Вход свободный.

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