​Барнаульский художник откроет выставку в Русском национальном музее музыки

1 февраля в музее Прокофьева в Москве откроют выставку Дениса Октября "Изображая джаз". Технику, в которой выполнены его картины, на афише так и обозначили - "холст, масло, музыка".

"Картина о музыке", "картина на музыку" или "музыкальная картина" - каждый из вариантов названия жанра подходят для "джазового" цикла картин Октября. Художник говорит, что писать под музыку для него естественно. Сам джаз подсказывал стиль, в котором написаны картины и задавал ритм штриха.



Джаз - один из самых ярких стилей музыки, где сочетаются импровизация, сложный и непредсказуемый ритм, экспрессивная мелодика. "Изображая джаз" - это яркие цветовые акценты и свободный, неоромантический стиль письма. Картины передают удивительную атмосферу джазовых клубов Нью-Йорка 1920-х годов, говорят в музее.

Денис Октябрь называет свои работы импровизациями: "Мне не важны сами музыканты и их узнаваемость. Мне важно, чтобы зрители чувствовали, что из моих картин идёт музыка!"

Первые работы из серии "Джаз" написаны ещё в 2001-2002 годах. Тогда художник не думал, что это вырастет в довольно продолжительный цикл, но спустя четыре года серия продолжилась. Теперь почти каждый год Денис Октябрь возвращается в этой теме и пишет по несколько работ. "Джаз мне всегда был близок, - говорит художник. - Иногда мне кажется, что между мной и холстом происходит нечто похожее, что и между джазовым музыкантом и инструментом".

В качестве саундтрека своим работам Октябрь рекомендует композиции Майлза Дэвиса, Чарли Паркера, Чета Бейкера и Диззи Гиллеспи.