​Барнаульский клуб устроит "Битву звёзд караоке"

Ночной клуб "Питер" запускает вокально-музыкальный проект "Битва звёзд караоке". До 4 апреля здесь принимают заявки на участие, затем проведут отборочные туры. Победителям дадут денежный приз.

Чтобы участвовать в битве, нужно заполнить анкету участника и предоставить видео своего лучшего выступления на сайте клуба. Можно заполнить анкету, позвонив по телефону 609-995, а видео послать по почте design_alt22@list.ru.



4 апреля пройдет онлайн-отбор лучших участников. Отборочные этапы конкурса будет проводить в клубе по пятницам с 6 по 20 апреля в 21:00, а в субботу, 28 апреля, в 21:00 состоится финал конкурса.

В финальном этапе экспертное жюри выберет трёх вокалистов, которые получат призы:

За 1 место – 25 тыс. рублей

За 2 место – 15 тыс. рублей

За 3 место – 10 тыс. рублей

Организаторы просят приглашать на отборочные этапы группу поддержки, их голос может решить исход участия в проекте.