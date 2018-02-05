​Барнаульский парк объявил конкурс на лучше чучело Масленицы

Парк "Центральный" объявил конкурс на лучшую масленичную куклу-чучело "Боярыня Масленица". К участию в конкурсе приглашают всех горожан. Участниками конкурса могут быть как индивидуальные авторы, так и целые коллективы.

Масленица – один из самых радостных и светлых народных праздников. Целую неделю в старину провожали зиму, пекли блины и ходили, друг к другу в гости. Чучело Масленицы начинали делать заранее. Парни и девчата, взяв со своего двора по пучку соломы, складывали их в одну кучу, из которой потом всем миром делали куклу, приветствуя и чествуя Масленицу. А в воскресенье куклу сжигали, как символ зимы, которая закончилась.



В парке выберут лучшую масленичную куклу-чучело, автора наградят памятным дипломом и денежным призом. Лучшая Масленица останется в парке, остальные для соблюдения традиций празднования будут сожжены. Общий призовой фонд составит 5000 рублей.



Заявки на участие принимают до 15 февраля по телефону 63-45-75 или по е-mail: park-ko@mail.ru, а также в группе Вконтакте. Участники должны будут самостоятельно доставить куклы-чучела 18 февраля 2018 года (с 09:00 до 10:00).